Двухэтажный особняк: как живет отсудившая у бывшего миллионы Екатерина Климова

Знаменитость и ее наследники ни в чем не нуждаются.

Екатерина Климова, будучи одной из самых востребованных актрис российского кино, может похвастаться неплохими доходами. Например, на заработанные деньги звезда экрана смогла приобрести большой особняк для своей немаленькой семьи.

Знаменитость воспитывает четырех детей. Вместе с ними и со своей матерью Климова обосновалась в просторном загородном доме, расположенном в элитном поселке Павлово на Новой Риге.

Обстановку своего жилища артистка показала в рамках шоу «На дачу!» с Наташей Барбье. Знаменитость призналась, что после покупки ей пришлось достраивать дом, поэтому трат оказалось больше, чем она рассчитывала.

К слову, помимо гонораров от съемок актриса получает алименты от бывших мужей. Ранее в СМИ писали, что знаменитость отсудила у экс-супруга Игоря Петренко, которому подарила сыновей Матвея и Корнея, долг в шесть миллионов рублей.

Между тем наследники артистки ни в чем не нуждаются. В особняке звездного семейства есть все для комфортной жизни. На первом этаже дома расположились гостиная, где всем хватит места, а также каминная зона. Вдобавок к этому для уютного времяпрепровождения есть мансарда, отделанная деревом. На втором этаже — спальни для всех членов семьи.