Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»

В 2020 году Алина Загитова появилась на шоу «Ледниковый период», но не в качестве одной из участниц, а как ведущая. Этот поступок вызвал немало споров среди фанатов телепрограммы. Одни надеялись, что Загитова привлечет новых зрителей к проекту, другие отмечали отсутствие навыков спортивного комментирования у фигуристки.

Первые выпуски шоу с участием Загитовой зрители раскритиковали. Поклонники заметили, что спортсменка не может вести диалог ни с членами жюри, ни с участниками. И «вытягивать» передачу приходится ее соведущему Алексею Ягудину.

Как оказалось, Алина близко к сердцу воспринимала комментарии хейтеров. На днях она оправдалась за провал на «Ледниковом периоде», признавшись, что в тот период уставала от напряжения и стресса.

«Я не телеведущая», — заявила Загитова в интервью изданию «7 дней ».

По ее словам, она работала с репетиторами по технике речи и с психологами, чтобы справиться с новым амплуа. Отдельно она отметила Ягудина, который всегда ее поддерживал и ободрял.