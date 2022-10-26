Двух пенсий не хватало: тяжелая болезнь омрачила последние дни Мордюковой

О том, что с ней происходило, знали только самые близкие.

Одна из самых известных актрис отечественного кино Нонна Мордюкова ушла из жизни в июне 2008 года после тяжелой болезни. До самого последнего момента, как вспоминают друзья и родные, Нонна Викторовна сохраняла оптимизм и ни на что не жаловалась, даже когда ее мучили сильнейшие головные боли. Но тем не менее конец жизни великой актрисы протекал очень тяжело.

Как рассказала изданию «Антенна — Телесемь » младшая сестра народной артистки Наталья Катаева, двух пенсий — ее и Мордюковой — не хватало даже на лекарства от диабета, которым страдала звезда фильма «Родня». Нужные ей таблетки стоили в то время 21 тысячу рублей, и выкупать их приходилось всей большой семье Мордюковых, включая многочисленных братьев и сестер.

По словам Натальи, которая жила вместе с Нонной, помощь артистке оказывал и уфимский священник отец Никон, с которым она была очень близка. Именно ему Мордюкова завещала провести свое отпевание.

Помогал Нонне Викторовне финансово и режиссер «Родни», знаменитый Никита Михалков. Правда, принять эти деньги Мордюкова согласилась только после того, как Никита Сергеевич убедил ее, что они не от него лично, а из фонда актеров.