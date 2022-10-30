Двойник Милохина или «бывший» Арзамасовой: Медведеву поставили перед выбором

После бегства Дани Милохина в Дубай перед организаторами шоу «Ледниковый период» встала непростая задача — найти другого партнера для Евгении Медведевой. На эту роль пробовались сразу несколько известных артистов, готовых променять съемочную площадку на лед и коньки.

Среди них был и выпускник театральной школы Олега Табакова, 21-летний Антон Рогачев. Любопытно, что артиста, впервые вставшего на коньки в восемь лет, можно смело назвать двойником сбежавшего блогера, ведь они сильно похожи.

Другим возможным вариантом стал Алексей Лукин. Как пишет издание «Комсомольская правда» , эта кандидатура могла прийти на ум продюсеру шоу Илье Авербуху благодаря супруге Лизе Арзамасовой. Вместе с артистом она засветилась в проекте «Ивановы-Ивановы», где им даже довелось целоваться.

Таким образом, Медведеву поставили перед непростым выбором, который она, как пишут в Сети, пока так и не сделала. Поиски пары для двукратной чемпионки мира еще продолжаются.