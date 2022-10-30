Двойник Милохина или «бывший» Арзамасовой: Медведеву поставили перед выбором
Звезда осталась без пары на ледовом шоу.
После бегства Дани Милохина в Дубай перед организаторами шоу «Ледниковый период» встала непростая задача — найти другого партнера для Евгении Медведевой. На эту роль пробовались сразу несколько известных артистов, готовых променять съемочную площадку на лед и коньки.
Среди них был и выпускник театральной школы Олега Табакова, 21-летний Антон Рогачев. Любопытно, что артиста, впервые вставшего на коньки в восемь лет, можно смело назвать двойником сбежавшего блогера, ведь они сильно похожи.
Другим возможным вариантом стал Алексей Лукин. Как пишет издание «Комсомольская правда», эта кандидатура могла прийти на ум продюсеру шоу Илье Авербуху благодаря супруге Лизе Арзамасовой. Вместе с артистом она засветилась в проекте «Ивановы-Ивановы», где им даже довелось целоваться.
Таким образом, Медведеву поставили перед непростым выбором, который она, как пишут в Сети, пока так и не сделала. Поиски пары для двукратной чемпионки мира еще продолжаются.