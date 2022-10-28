Двойник Ларисы Гузеевой в Голливуде: в подобное невозможно поверить (фото)

Лариса Гузеева не забывает о своих поклонниках, мнение которых для нее значит немало. Это звезда доказала всего одним поступком.

В социальных сетях телеведущая опубликовала коллаж из двух фотографий: на одной запечатлена она в молодости, а на другой — актриса Никола Пельтц. В подобное невозможно поверить, но пост сделал очевидным тот факт, что в Голливуде у российской актрисы есть самый настоящий двойник.

Впрочем, Гузеева обошлась без столь категоричного заявления, ограничившись лишь непрозрачным намеком.

«Не знаю, что написать. Вас почитаю», — подметила артистка.

Подписчики охотно отреагировали на ее призыв и обменялись мнениями в комментариях.