Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Двойная доза красоты: полуголые Дина и Арина Аверины выглядят сногсшибательно

Двойная доза красоты: полуголые Дина и Арина Аверины выглядят сногсшибательно

30 августа 2023 06:45
Двойная доза красоты: полуголые Дина и Арина Аверины выглядят сногсшибательно

В Сеть попал откровенный снимок.

Мода на горячие фотографии среди молодых спортсменок набирает обороты. Вслед за фигуристками подтянулись и гимнастки.

На этот раз свою неземную красоту миру явили Дина и Арина Аверины. Полуголыми длинноногие сестры-близняшки засветились в своем Telegram-канале. Снимок был сделан в бассейне. Облачившись в бикини, знаменитости нежились под лучами солнца на надувных матрасах. Двойная доза сексуальности и красоты сразила интернет-пользователей наповал.

«Какие красивые. Богини просто», «Твикс, райское наслаждение», «Как всегда великолепны», — залюбовались стройняшками фолловеры. Некоторые обратили внимание на золотой загар подопечных Ирины Винер. У фанатов есть опасения, что любовь к ультрафиолету до добра не доведет. «Негритята», «Они столько загорают, даже переживаю за них», — гласят комментарии под постом.

Двойная доза красоты: полуголые Дина и Арина Аверины выглядят сногсшибательно
Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше