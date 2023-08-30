Двойная доза красоты: полуголые Дина и Арина Аверины выглядят сногсшибательно

Мода на горячие фотографии среди молодых спортсменок набирает обороты. Вслед за фигуристками подтянулись и гимнастки.

На этот раз свою неземную красоту миру явили Дина и Арина Аверины. Полуголыми длинноногие сестры-близняшки засветились в своем Telegram-канале. Снимок был сделан в бассейне. Облачившись в бикини, знаменитости нежились под лучами солнца на надувных матрасах. Двойная доза сексуальности и красоты сразила интернет-пользователей наповал.