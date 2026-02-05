Оповещения от Киноафиши
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

5 февраля 2026 20:02
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

Чтобы узнать свое альтер-эго, ответьте на 7 простых вопросов.

Хотите отправиться в увлекательное путешествие в первую половину XIX века – эпоху расцвета русской культуры, блестящих балов и глубоких социальных контрастов? Это время, когда жил и творил Александр Сергеевич Пушкин, а уклад жизни кардинально различался в зависимости от происхождения.

Представьте себя в этом историческом периоде: в роскошной гостиной за чтением французского романа или в деревенской избе за повседневными хлопотами. Пройдя этот тест, вы сможете заглянуть в прошлое и понять, какое место в обществе той эпохи могла бы занять именно вы.

На основе ваших привычек, вкусов и взглядов мы определим, соответствовали бы они миру образованной дворянки, вращавшейся в высшем свете, или же жизни практичной и трудолюбивой крестьянки, чей мир был тесно связан с природой и традициями.

Ответьте на несколько вопросов, чтобы раскрыть свое историческое альтер-эго. Возможно, результаты вас удивят! Готовы ли вы узнать, кем бы вы были в пушкинской России?

Фото: Vasily Andreevich Tropinin/commons.wikimedia.org, кадр из фильма «Сибирский цирюльник» (1998)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
