Дворецкий из «Моей прекрасной няни» засветился в культовом хите СССР: узнать его невозможно

Вспоминая о советском кинематографе, многие сразу назовут культовые комедии или душещипательные военные драмы. Однако другим популярным жанром в те времена был мюзикл. Одной из самых известных картин стала работа Яна Фрида «Летучая мышь».

Но в этом фильме зрители не услышат реальное пение знаменитостей. За каждого артиста музыкальную партию исполнял профессиональный вокалист. В том числе и за Игоря Дмитриева.

Голос его персонажу подарил начинающий актер и оперный певец Борис Смолкин.

Сегодня фанаты российских сериалов знают его как дворецкого из ситкома «Моя прекрасная няня». Мюзикл Яна Фрида стал для него первым опытом дублирования. Но даже спустя годы, когда голос актера стал хорошо узнаваемым, поклонники просто не могли узнать его в «Летучей мыши». Это говорит о невероятном профессионализме Смолкина и Дмитриева, которые совместными усилиями создали на экране яркий образ директора тюрьмы.