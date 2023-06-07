Дворецкий из «Моей прекрасной няни» открестился от сына: вот что случилось

Борис Смолкин стал суперзвездой после выхода ситкома «Моя прекрасная няня». Актеру досталась роль харизматичного и едкого дворецкого Константина. Сегодня Борис Григорьевич остается в тени своего талантливого сына, который успешно покоряет мир фигурного катания. Однако отец будто и не знает о планах Глеба.

Недавно стало известно, что Смолкин-младший и его партнерша по льду Диана Дэвис будут выступать за сборную Грузии. Об этом сообщила вице‑президент ФФККР Ирина Рабер. Смолкин-старший сообщил, что он не в курсе планов сына и что все это фейк.

Подобное происходит не в первый раз. Когда Глеб и Диана поженились, отец через три месяца после свадьбы заявил, что узнал о свадьбе в СМИ, и счел это за выдумку. История повторилась и сейчас — Смолкин снова открестился от сына.

В Сети отнеслись к позиции Бориса Георгиевича с осуждением: «Все Смолкин-старший знает», «Можно просто совсем не комментировать, но он-то все отрицает», «Это выглядит глупо со стороны Смолкина».