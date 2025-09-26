Меню
26 сентября 2025 14:55
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна

Режиссер и телеведущий был продуктивен и оставил близким роскошные хоромы.

Теперь, когда 26 сентября стало известно о смерти Тиграна Кеосаяна, внимание переключилось не только на его фильмы, но и на то, какое наследство он оставил после себя. Учитывая, что у мэтра есть дети от разных браков, можно ожидать спекуляций на тему «дележки» имущества.

Что нажил Кеосаян

У режиссёра и его супруги, главного редактора RT Маргариты Симоньян, за плечами — крепкая медийная империя, но роскошь в классическом понимании к ним не относится. Жили они в подмосковном коттедже в «Княжьем озере».

Это двухэтажный дом для большой семьи, где под одной крышей уживались супруги, трое детей (Марьяна, Баграт и Маро) и их матери. По армянским традициям почти вся семья жила под одной крышей, отдельно обитают лишь дочери Кеосаяна от первого брака с Аленой Хмельницкой: Александра и Ксения.

Стоимость таких особняков в поселке в 2024-м варьировалась от 37 до 120 млн рублей.

Как выглядит дом

Сам интерьер поражал не помпезностью, а скорее простотой. Молочный кухонный гарнитур «под старину», винный шкаф с запасами, кирпичная кладка в гостиной, расписной камин, мягкие кресла и круглый стол для семейных застолий.

Везде обилие дерева и плетёной мебели — никаких «золотых дворцов», хотя слухи о крымской «резиденции» Симоньян в своё время гуляли по Сети. Комнаты детей выглядят максимально просто, будто находятся в обычной российской квартире. Можно увидеть даже обшарпанные старые стулья, явно перевезенные из прошлого дома Маргариты.

В доме оставались и личные символы Кеосаяна: стол с нардами, атрибуты СССР, латунные вещи, почти музейная смесь воспоминаний и привычек. Дизайнеры называли такой интерьер «спорным», но признавали: для хозяев главное было удобство и уют, а не выставочный глянец.

Таким образом, наследство Кеосаяна — это не только картины, вошедшие в историю кино, но и дом, пропитанный бытом большой семьи, где вместо позолоты и мрамора — практичность и живые традиции. И именно этот дом, вместе с его памятью, теперь остаётся опорой для Симоньян и детей, при условии, что дочери от первого брака не начнут претендовать на квадратные метры.

«Ангельский голос»: дочь Кеосаяна и Хмельницкой потрясла всех пением (видео).

