Дворец с видом на центр Петербурга: как живет Абдулова из «Улиц разбитых фонарей»

О таком многие даже не мечтают.

Анастасия Мельникова прославилась ролью Насти Абдуловой из «Улиц разбитых фонарей». Мало кто знает, как живет именитая актриса — апартаменты могут поразить любого.

Мельникова владеет огромной коммунальной квартирой в самом центре Санкт-Петербурга. Громадные окна открывают вид на храм Спас на Крови и на живописные городские пейзажи. Общее число комнат — 11. Чтобы стать обладательницей этой роскошной квартиры, Анастасия приложила много усилий, ведь ей пришлось расселять других жильцов.

Когда апартаменты наконец-то стали ее, Мельникова провела масштабные ремонтные работы. Сегодня актриса с удовольствием демонстрирует готовый результат. Главной комнатой является гостиная площадью 120 квадратных метров, оформленная в классическом стиле. Камин украшен лепниной и колоннами, а стены носят фисташковый оттенок. Кухня занимает 12 квадратов, а вот столовая — 90. Здесь можно разместить полсотни человек. Спальня Мельниковой совмещена с ванной комнатой. Стены белого цвета разбавляет позолота. Помещение украшает деревянный гарнитур, выполненный вручную.

Впрочем, далеко не всем роскошные апартаменты пришлись по вкусу. Один из пользователей Сети отметил: «В квартире ранее проживали цыгане... не иначе».