«Двоеженца» Петрова вывели на чистую воду: ахнете, как он предал наивную невесту

В сентябре прессу потрясла неожиданная и вроде бы радостная новость: «полицейский с Рублевки» наконец-то остепенился и женился. Правда, вовсе не на давней невесте Стасе Милославской, с которой несколько лет состоял в отношениях. Избранницей Александра Петрова оказалась загадочная Виктория, о которой поклонникам и коллегам артиста до самого ЗАГСа ничего не было известно.

Хуже того, о планах Петрова последней узнала и Милославская. Судя по реакции девушки, артист не просто не предупредил ее о расставании, он и о новых отношениях, которые уже близки к свадьбе, не счел нужным ей рассказать. История могла бы показаться надуманной, лживой и созданной ради хайпа. Если бы не реакция коллег по цеху Петрова.

Екатерина Варнава, например, пришла в ужас от вероломного поступка актера. Звезда уверена, что Милославская ничего не знала о планах возлюбленного и сейчас пребывает в огромном шоке от случившегося.