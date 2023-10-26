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«Двоеженца» Петрова вывели на чистую воду: ахнете, как он предал наивную невесту

26 октября 2023 11:33
«Двоеженца» Петрова вывели на чистую воду: ахнете, как он предал наивную невесту

Артист поступил просто ужасно.

В сентябре прессу потрясла неожиданная и вроде бы радостная новость: «полицейский с Рублевки» наконец-то остепенился и женился. Правда, вовсе не на давней невесте Стасе Милославской, с которой несколько лет состоял в отношениях. Избранницей Александра Петрова оказалась загадочная Виктория, о которой поклонникам и коллегам артиста до самого ЗАГСа ничего не было известно.

Хуже того, о планах Петрова последней узнала и Милославская. Судя по реакции девушки, артист не просто не предупредил ее о расставании, он и о новых отношениях, которые уже близки к свадьбе, не счел нужным ей рассказать. История могла бы показаться надуманной, лживой и созданной ради хайпа. Если бы не реакция коллег по цеху Петрова.

Екатерина Варнава, например, пришла в ужас от вероломного поступка актера. Звезда уверена, что Милославская ничего не знала о планах возлюбленного и сейчас пребывает в огромном шоке от случившегося.

«Есть ощущение, что девушка узнала именно из соцсетей о том, что он женился. Просто хочется понять, что вам такого сделал этот человек, что вы так безжалостно и жестоко его топите? Откуда такая жестокость, откуда такое стремление унизить, обидеть, убить, морально задавить? Что с вами не так?» — резко высказалась артистка в YouTube-подкасте «Сережа и микрофон».

Фото: соцсети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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