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Двое из ларца, одинаковых с лица: чеченский сын Орбакайте шокировал преображением

24 августа 2022 18:15
Двое из ларца, одинаковых с лица: чеченский сын Орбакайте шокировал преображением

Фанаты не смогли скрыть свое удивление.

Дени Байсаров посвятил летние месяцы не только работе, но и многочисленным путешествиям по Европе. Знаменитость активно делился впечатлениями о своих приключениях в социальных сетях, а не так давно опубликовал большой фотоотчет со всех поездок. Однако внимание поклонников привлекли не столько снимки с отдыха, сколько внешний вид сына Кристины Орбакайте.

Двое из ларца, одинаковых с лица: чеченский сын Орбакайте шокировал преображением

Как отметили фанаты, после нескольких месяцев под солнцем Дени стал похож на своего старшего брата Никиту Преснякова. Знаменитости теперь могут похвастаться рыжей шевелюрой и веснушками, которые делают их практически одинаковыми.

«Дени изменился до неузнаваемости! Вернее, до поразительного сходства со старшим братом», — пишут пользователи Сети.

Сам Дени предпочел никак не комментировать свое неожиданное перевоплощение и проигнорировал сообщения поклонников.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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