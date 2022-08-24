Двое из ларца, одинаковых с лица: чеченский сын Орбакайте шокировал преображением

Дени Байсаров посвятил летние месяцы не только работе, но и многочисленным путешествиям по Европе. Знаменитость активно делился впечатлениями о своих приключениях в социальных сетях, а не так давно опубликовал большой фотоотчет со всех поездок. Однако внимание поклонников привлекли не столько снимки с отдыха, сколько внешний вид сына Кристины Орбакайте.

Как отметили фанаты, после нескольких месяцев под солнцем Дени стал похож на своего старшего брата Никиту Преснякова. Знаменитости теперь могут похвастаться рыжей шевелюрой и веснушками, которые делают их практически одинаковыми.

«Дени изменился до неузнаваемости! Вернее, до поразительного сходства со старшим братом», — пишут пользователи Сети.

Сам Дени предпочел никак не комментировать свое неожиданное перевоплощение и проигнорировал сообщения поклонников.