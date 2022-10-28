Двигала шкафы и жонглировала гантелями: трагедия самой сильной женщины России

Агафью Завидную постигла далеко не завидная участь. С самого детства она была рослой и крупной: уже в 12 лет девочку принимали за взрослую девушку. Природа наградила спортсменку не только крупным телосложением, но и привлекательной внешностью: она могла похвастаться белокурыми локонами и миловидным лицом. Отбоя в поклонниках не было.

Впрочем, в них Завидная не нуждалась и легко обходилась без мужской помощи: могла постоять за себя, одним ударом приложив любого мужчину. К тому же замуж Агафья не спешила и устроилась на работу горничной, поразив однажды хозяйку тем, что сама передвинула тяжелую мебель в доме.

Жизнь Завидной изменилась после того, как в Никополь приехала цирковая труппа, которой руководил Иван Поддубный. Агафья впечатлила его тем, что принялась жонглировать пудовыми гирями, будто это были невесомые мячики. Упустить такой самородок профессиональный борец не мог и забрал ее с собой на гастроли.

Впереди Завидную ждал громкий успех: зрители приходили в неописуемый восторг от ее силы. Но после ссоры с Поддубным Агафья приняла решение об уходе, сделав выбор в пользу сольной карьеры. До революции знаменитость вряд ли могла пожаловаться на свою жизнь: она много гастролировала, в том числе и за рубежом. Однако у этой сказки был несчастливый конец.

Однажды труппа Агафьи натолкнулась на грабителей, которые ранили самую сильную женщину России саблей. Завидная осталась жива, но ее здоровье было подорвано. Спортсменке пришлось обходиться случайными заработками, но это еще не все испытания, выпавшие на ее долю.

Среди воздыхателей знаменитости оказался некий милиционер, которому Завидная не смогла ответить взаимностью. Тогда поклонник от ухаживаний перешел к преступным действиям: он ворвался в дом Агафьи и устроил драку, в ходе которой выстрелил в силачку. Та снова оказалась жива, но стала инвалидом. Как пишет портал «Культурология», спортсменка скончалась в 45 лет во время одной из операций.