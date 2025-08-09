Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил

У сериала «Баранкины и камни силы» была идеальная возможность снять ироничную историю про таксистов, но вышла бесконечная реклама сервиса «Яндекса».

Дверями не хлопают, «наличку» всучить не пытаются и никто не говорит, что таксует для души, а так он обладает сверхспособностями. Все эти клише, которые так просились в кадр, остались за кадром, хотя даже в той же «Кибердеревне» хватало более смелых шуток о сервисах компании.

Топорная прелюдия

Первая сцена выглядит так, словно её снимала другая команда на остатки бюджета. Начинается все в XIX веке с извозчицы Варвары Баранкиной — играет ее Юлия Топольницкая, та самая девушка из клипа Шнурова, которую Серега водил на выставку Ван Гога.

По сюжету появляется китаец, «злые люди» и камни силы. Все оборачивается погоней по временным линиям, от 1812-го, революции и Великой Отечественной до наших дней — и всё это без капли драйва.

Второе дыхание в Москве

С появлением московской линии сериал перестаёт быть мучением. Патриарх семьи (Андрей Федорцов) празднует день рождения, дети и внуки собираются в родовом гнезде, а в дверь вваливается пра-пра-пра-прабабка с камнями силы.

Здесь уже можно смотреть без боли — но шутки крутятся не вокруг такси, а вокруг «суперспособностей». И это те же приёмы, что были в «СуперБобровых», справедливо отмечает автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы».

Амбиций ноль

«Кинопоиск» в последнее время разом садится в лужу. После неудачного «ПиН», посредственного «Прометея» и сомнительной, но бесспорно пафосной и дорогой «Этерны», выходят «Баранкины».

Миленькие местами, но до боли вторичные. Сериалу лучше было бы стать ситкомом в духе «СашаТаня», учитывая скетч-сцены диалогов после секса. Похвалить можно актеров: Журавлев, Федорцов и Полина Гухман справляются отлично, они не виноваты в том, что сценарий слаб и писался теми, кто боится получить нагоняй от корпоративных боссов.

Если вы ждали фэнтезийную смесь «Такси» и «Мстителей», щедро приправленную острым юмором, лучше проходите мимо. Есть семейное фэнтези, безопасное как утренний эфир, с фирменной жёлтой машинкой на заднем плане. Для кого-то этого хватит.

