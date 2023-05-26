Две женщины не могли поделить Александра Михайлова: обомлеете, увидев, кого выбрал актер

Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби» играл семьянина, который неожиданно для самого себя предает жену. В реальной жизни актер тоже ушел от супруги, правда, в отличие от своего экранного героя, обратно не вернулся.

Долгих 30 лет артист жил с Верой Мусатовой, подарившей ему сына Константина. Была у избранницы знаменитости лучшая подруга, которая часто заходила к ним в гости. Михайлов сам познакомил с ней жену — Оксана была супругой его друга Владимира Васильева.

Так и дружили они семьями, пока приятель актера не скончался. Тогда Александр Яковлевич вдруг осознал, что больше не может оставаться рядом с Верой. Его сердце принадлежало Оксане. Чувства оказались взаимными.

Две женщины, законная жена и та, которую любил Васильев, не могли поделить артиста. Мусатова болезненно отреагировала на уход возлюбленного: она была не готова отпустить супруга, но в итоге ей пришлось это сделать.

Михайлов женился на Оксане и усыновил ее сына Владислава, а вскоре у пары появилась дочь Мирослава. Вера так и не простила теперь уже бывшего мужа. Константин тоже долго таил обиду на отца, но со временем нашел в себе силы отпустить прошлое.