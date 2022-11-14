Две женщины Марка Захарова: кто на самом деле привел режиссера к всесоюзной славе

Марк Захаров оставил богатый творческий след в кинематографе и театре. Но его судьба могла сложиться так, что он вообще бы не стал режиссером и актером. К всесоюзной славе постановщика привела мама. Галина Бардина сама занималась в драматической студии и мечтала блистать на сцене. Но когда ее супруга арестовали по доносу, то пятно легло на всю семью, так что путь к актерству ей был закрыт.

Марк же после школы не прошел прослушивание в театральный и собирался поступить на факультет ассенизации в строительный институт. Тогда Бардина взяла дело в свои руки: она несколько недель занималась с сыном, работала над его дикцией и готовила к экзаменам. Ее старания окупились, и молодой человек в 1951 году попал на первый курс ГИТИСа.

Впоследствии в жизни Захарова появилась и вторая важная женщина. Он без памяти влюбился в актрису Нину Лапшинову. От хорошенькой девушки была в восторге и мама Марка. Лапшинова до конца жизни поддерживала мужа, пожертвовав своей карьерой ради его работы и взяв на себя все бытовые хлопоты, пишет «Экспресс газета ».