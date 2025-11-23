«Две серии – и я одержима»: лучшую дораму 2025 года в России и не заметили – вышла на Netflix и очаровала даже хейтеров

Пока что вышло лишь 4 эпизода, но зрителям хватило и этого, чтобы влюбиться.

По мнению авторитетного издания ScreenRant, звание лучшей корейской дорамы 2025 года уверенно забирает «Не стоило целоваться!» (Dynamite Kiss). Проект стартовал на Netflix 12 ноября, и уже через пару серий собрал впечатляющий рейтинг 8,2 на IMDb и шквал восторженных отзывов.

О чём дорама?

В центре сюжета – две судьбы, неожиданно переплетённые одним незабываемым днём на острове Чеджу.

Го Да‑рим (Ан Ын‑джин) – женщина, загнанная в угол: её младшая сестра попала в беду из‑за долгов перед коллекторами, а мать слегла после шокирующей новости. У Да‑рим нет ни опыта, ни рекомендаций – только отчаянная потребность найти работу.

(Ан Ын‑джин) – женщина, загнанная в угол: её младшая сестра попала в беду из‑за долгов перед коллекторами, а мать слегла после шокирующей новости. У Да‑рим нет ни опыта, ни рекомендаций – только отчаянная потребность найти работу. Гон Джи‑хёк (Чан Ки‑ён) – успешный предприниматель, который ненавидит семейный бизнес и отца. Но ради матери, страдающей в несчастливом браке, он соглашается возглавить новый проект – команду работающих матерей.

Их случайная встреча на Чеджу перерастает в электризующую близость: один идеальный день, после которого Да‑рим исчезает, словно Золушка. А затем – неожиданное столкновение в офисе, где Джи‑хёк даже не подозревает, что его новая сотрудница – та самая незнакомка.

Почему все в восторге?

Зрители и критики отмечают, что «Не стоило целоваться!» удаётся то, что редко получается в ромкомах: сохранить баланс между лёгкой романтикой и глубокой проработкой персонажей.

Химия между Ан Ын‑джин и Чан Ки‑ёном буквально «взрывает» экран – даже те, кто не был знаком с их предыдущими работами, признают: дуэт выглядит настолько естественно, что каждый взгляд или прикосновение героев вызывает у зрителя настоящий «килиг» (корейский сленг для обозначения романтического трепета).

При этом дорама не скатывается в шаблонные образы. Оба главных героя – не идеальные принцы и принцессы, а люди с травмами и противоречиями.

«Две серии – и я одержима! Химия между героями просто зашкаливает!», «Я буквально чувствую их притяжение», «Цепляет с первых минут, нет скучных клише», – нахваливают новинку на IMDb.

Хвалят и мастерство, с которым авторы смешивают жанры. Здесь есть всё: искромётный юмор, трогательные романтические сцены, драматические повороты (связанные с долгами сестры Да‑рим и семейными тайнами Джи‑хёка) и даже элементы офисной драмы.

Перспективы

Дорама состоит из 14 эпизодов и завершится 25 декабря 2025 года. Пока что авторы демонстрируют завидное чувство меры: сюжет развивается динамично, без затяжных пауз, а каждая новая серия добавляет деталей к общей мозаике.

Особенно впечатляет, как сценаристы управляются с множеством сюжетных линий. История не скатывается в хаос, несмотря на обилие тем: борьба за власть в компании, тайна отца Джи‑хёка, долги сестры Да‑рим – всё это остаётся связанным и логичным.

Однако главный вопрос остаётся открытым: удастся ли авторам сохранить этот хрупкий баланс до финала? Смогут ли они не растерять ту искру, которая зажглась в первых эпизодах, и довести историю до достойного завершения?

«Не стоило целоваться!» – продуманная история о любви, жертвах и поиске себя. Даже если вы скептически относитесь к корейским дорамам, есть шанс, что первые эпизоды изменят ваше мнение.

