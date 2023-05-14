Две породы кошек признаны самыми глупыми: вы их тоже обожаете

Испокон веков кошки были одними из главных домашних животных в жизни человека. Во всех странах мира найдутся кошатники, которые часами могут рассказывать о своих питомцах. При этом далеко не все породы этих четвероногих друзей одинаково умны.

Как оказалось, некоторые кошки отличаются глупостью и нежеланием обучаться. Их крайне сложно заставить выполнять какие-либо команды, а с хозяевами они общаются весьма неохотно. К таким питомцам можно отнести персидских кошек. Как отмечают специалисты, они склонны к лени и не любят какую-либо обязательную активность. Хозяев же они подкупают мягким характером и длинной шерстью.

Обучаемость не самая сильная черта и у представителей породы под названием экзотическая короткошерстная. Этих кошек нельзя назвать сообразительными, так как в их роду персидские и американские короткошерстные. И эти питомцы, как пишет портал Life , тоже не большие любители выполнять команды, учиться, а занимаются лишь праздным отдыхом.