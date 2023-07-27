Две куклы Барби: Риз Уизерспун годится дочери в подруги, но никак не в мамы (фото)

Риз Уизерспун вырастила прекрасную красавицу-дочь. Аву голливудская дива родила от актера Райана Филиппа, с которым давно развелась. Звездной наследнице 23 года, и она часто сопровождает свою знаменитую маму на светских мероприятиях.

Например, не так давно Риз и Ава побывали на ежегодной вечеринке Oceana SeaChange. По этому случаю мать и дочь сделали совместную фотографию, которая вряд ли оставит кого-то равнодушным.

На снимке яркие блондинки выглядят словно две куклы Барби. При этом многие интернет-пользователи с удивлением отметили, что 47-летняя актриса годится собственной дочери в подруги, а не в матери. Уизерспун выглядит так молодо и привлекательно, что ею остается только восхищаться.

Отметим, что Ава не единственный ребенок знаменитости. Также у Риз есть двое сыновей: 19-летний Дикон и 10-летний Теннесси.