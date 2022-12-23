Две комнаты на четверых: как в СССР заставили Никулина ютиться в коммуналке

Согласно расхожему мнению, звезды кино ведут роскошный образ жизни, ни в чем себя не отказывая. Но так было далеко не всегда. История Юрия Никулина служит этому ярким подтверждением.

За годы своей карьеры любимый многими артист не мог обзавестись собственной квартирой. Вместе с женой и сыном он ютился в коммунальной квартире. Там у знаменитости было целых две комнаты на четверых — вместе с семейством также проживала мама Татьяны Никулиной.

Звезда экрана вполне мог «выбить» себе отдельную жилплощадь, по крайней мере он не раз делал это для других, а вот о своей участи не беспокоился. «Никуда не писал и ничего не просил, потому что четверть цирковых артистов даже прописки не имели», — отметил однажды Юрий Владимирович.

Справедливость восторжествовала, лишь когда знаменитости исполнилось 50 лет. Тогда актеру все-таки выдали квартиру, расположенную на Большой Бронной.