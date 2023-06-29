«Две кикиморы»: Успенская с дочерью без фотошопа ужаснули народ
От осинки не родятся апельсинки.
Любовь Успенская упорно делает звезду из единственной дочери Татьяны Плаксиной. Наследница певицы взяла псевдоним Pacha Tati и все чаще выходит на сцену. Но публика от этого не в восторге.
Королева шансона вместе с Татьяной засветилась в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Увидев артисток вместе, зрители испытали шок. На снимках в социальных сетях Успенская и Плаксина выглядят превосходно, но в реальной жизни их внешность далека от идеала.
Без фотошопа Любовь Залмановна и ее наследница ужаснули народ. В Сети вспомнили о многочисленных пластических операциях знаменитостей, которые, кажется, сделали только хуже.
«До чего страшны! Мама со множеством пластических операций, дочка скоро ее догонит, но внешность от этого не улучшается! Да и певички так себе!», «Две кикиморы», «Детей пугать этими дамами», — негодуют интернет-пользователи.