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«Две кикиморы»: Успенская с дочерью без фотошопа ужаснули народ

29 июня 2023 18:15
«Две кикиморы»: Успенская с дочерью без фотошопа ужаснули народ

От осинки не родятся апельсинки.

Любовь Успенская упорно делает звезду из единственной дочери Татьяны Плаксиной. Наследница певицы взяла псевдоним Pacha Tati и все чаще выходит на сцену. Но публика от этого не в восторге.

Королева шансона вместе с Татьяной засветилась в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Увидев артисток вместе, зрители испытали шок. На снимках в социальных сетях Успенская и Плаксина выглядят превосходно, но в реальной жизни их внешность далека от идеала.

Без фотошопа Любовь Залмановна и ее наследница ужаснули народ. В Сети вспомнили о многочисленных пластических операциях знаменитостей, которые, кажется, сделали только хуже.

«Две кикиморы»: Успенская с дочерью без фотошопа ужаснули народ

«До чего страшны! Мама со множеством пластических операций, дочка скоро ее догонит, но внешность от этого не улучшается! Да и певички так себе!», «Две кикиморы», «Детей пугать этими дамами», — негодуют интернет-пользователи.

Фото: Global Look Press, кадр из шоу «Две звезды. Отцы и дети»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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