Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)

27 сентября 2025 17:09
Задача для любителей отечественной классики.

Советское кино подарило нам множество незабываемых образов, но особенно ярко в нем всегда смотрелись женские роли. Героини делились секретами, поддерживали друг друга в трудную минуту и создавали на экране то особое настроение, которое и делает эти фильмы вечными.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти дуэты. В нашем тесте — кадры из пяти известных картин, где две героини оказываются в центре внимания. Узнаете ли вы фильм по их общему портрету?

Готовы бросить вызов своей памяти и ностальгии? Тогда вперёд — посмотрим, сможете ли вы пройти тест без единой ошибки!

Ранее мы писали: От цен на билеты до фильма с ограничением «16+»: как много вы помните о советских походах в кино — покажет этот тест

Фото: Кадр из фильма «Жестокий романс» (1984)
Ольга Назарова
