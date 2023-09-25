Две бабы-яги: слабонервным лучше не смотреть вблизи на сестер Зайцевых

Певицы Татьяна и Елена Зайцевы прославились в первой половине 90-х, покорив публику своими яркими композициями. В течение многих лет они радовали поклонников, а несколько лет назад решили оставить карьеру и наслаждаться радостями спокойной жизни. Однако в редких случаях они все же появляются на популярных шоу.

Так, певицы стали гостями проекта «Ну-ка все вместе!», где выступили в роли экспертов. Ради программы они примерили весьма откровенные наряды, чем шокировали публику. Как отметили фанаты, сестры Зайцевы выглядят чересчур болезненно из-за своей худобы. Им необходимо отказаться от таких миниатюрных нарядов и одеваться в соответствии с возрастом.