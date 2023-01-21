Дважды пережил предательство любимых: как сложилась судьба Сергея Давыдова из фильма «Дом, в котором я живу»

Удивительно, как после подобного можно сохранить вкус к жизни.

В 50-е года прошлого века не было гражданина СССР, кто бы не знал в лицо Серёжу из киноленты «Дом, в котором я живу». Обаятельный, добрый, но вместе с тем крепкий и уверенный парень в исполнении Владимира Земляникина завоевал всенародную любовь.

К сожалению, дальнейшая карьера актера не сложилась, как и серьезные отношения: он дважды терял любимых женщин и оба раза причиной становились измены.

Первой возлюбленной стала однокурсница Нина Дорошина, которая позже закрутила роман с режиссером Олегом Ефремовым, второй — Любовь Лифенцова. С ней актер сыграл свадьбу и даже стал счастливым отцом, однако, семью разрушил актер Олег Стриженов.

Свое счастье Владимир Михайлович обрел позже, женившись на журналистке Людмиле.

Пара жила в согласии столько, сколько им было отведено — актер заболел туберкулёзом, а позже — раком, при этом не прекращая актерскую деятельность.

Земляникин ушел в возрасте 83 лет 27 октября 2016 года — ровно в тот день, когда родился.