Двадцатилетняя вражда не забыта: Бритни Спирс выступила против Кристины Агилеры

Бритни Спирс не упустила возможности напасть на Кристину Агилеру. Несколько дней назад в социальных сетях она опубликовала большое письмо, посвященное лишнему весу. Как уверена исполнительница, Агилера специально выбирает подтанцовку крупнее себя, чтобы выглядеть худой.

Как признается певица, ее задело известное выражение «единственный способ выглядеть худым — тусоваться с толстыми». Дело в том, что она никогда не имела возможности решать, с кем из танцоров ей предстоит выступать на сцене. А вот Агилера на всех этапах карьеры самостоятельно выбирала себе помощниц, поэтому и работает всегда с девушками больше себя.

«Если бы у меня были танцоры Кристины Агилеры, я бы выглядела очень маленькой», — пишет Спирс.

Агилера не оставила без внимания неожиданную нападку со стороны артистки. Певица, которая долгие годы борется с лишним весом, не стала реагировать публичным заявлением, а молча отписалась от Спирс во всех социальных сетях.

Отметим, что вражда между певицами продолжается уже двадцать лет. Как оказалось, еще в молодости Спирс и Агилера были влюблены в Джастина Тимберлейка, с которым участвовали в «Клубе Микки Мауса», но певец остановил свой выбор именно на Спирс. С того времени артистки постоянно публично оскорбляют друг друга и не скрывают своей вражды.