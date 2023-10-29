Двадцатилетняя старушка: лишитесь дара речи, увидев Малышеву в молодости

Елена Малышева — одна из самых известных российских телеведущих. Уже много лет она появляется на экране в узнаваемом образе: светлые кудри и очки в тонкой оправе. Но в юности звезда выглядела совершенно иначе. Поразительно, что главный теледоктор страны в молодые годы была настоящей дурнушкой.

В Сети появилось фото молодой Елены Васильевны. Узнать женщину несложно, черты лица с годами не слишком изменились. Точнее, юная Малышева выглядит даже старше, чем сейчас — как сморщенная старушка. Прибавляют ее чертам возраста темные волосы и неудачная прическа.

Став известной, телеведущая стала активно следить за собой.

Она не только сменила имидж, но и стала прибегать к самым разным омолаживающим процедурам. Елена Васильевна отрицает, что когда-либо делала пластические операции, но изменившееся лицо говорит само за себя. Если перед нами не живое воплощение Бенджамина Баттона, то выглядеть моложе спустя столько лет могли помочь лишь хорошие хирурги.