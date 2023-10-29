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Двадцатилетняя старушка: лишитесь дара речи, увидев Малышеву в молодости

29 октября 2023 17:30
Двадцатилетняя старушка: лишитесь дара речи, увидев Малышеву в молодости

Тот самый случай, когда пластика реально помогла.

Елена Малышева — одна из самых известных российских телеведущих. Уже много лет она появляется на экране в узнаваемом образе: светлые кудри и очки в тонкой оправе. Но в юности звезда выглядела совершенно иначе. Поразительно, что главный теледоктор страны в молодые годы была настоящей дурнушкой.

В Сети появилось фото молодой Елены Васильевны. Узнать женщину несложно, черты лица с годами не слишком изменились. Точнее, юная Малышева выглядит даже старше, чем сейчас — как сморщенная старушка. Прибавляют ее чертам возраста темные волосы и неудачная прическа.

Став известной, телеведущая стала активно следить за собой.

Она не только сменила имидж, но и стала прибегать к самым разным омолаживающим процедурам. Елена Васильевна отрицает, что когда-либо делала пластические операции, но изменившееся лицо говорит само за себя. Если перед нами не живое воплощение Бенджамина Баттона, то выглядеть моложе спустя столько лет могли помочь лишь хорошие хирурги.

Двадцатилетняя старушка: лишитесь дара речи, увидев Малышеву в молодости
Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev/globallookpress.com, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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