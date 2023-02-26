Двадцать три треугольных окна: не поверите, где сегодня живет Чичерина (видео)

Юлия Чичерина запомнилась российским слушателям благодаря своему хиту «Ту-лу-ла» и неординарному стилю. Даже небольшой особняк, в котором певица проводит почти все свое время, выглядит странно, и кажется, что в нем невозможно жить.

Светлый дом исполнительницы напоминает куб, а его стены украшают 23 треугольных окна. Такая необычная форма завораживает, и хочется поскорее узнать, что находится внутри этой постройки. Но оказалось, что причудливый внешний вид вполне отражает и внутренний интерьер. В помещении нет стен, которые бы разделяли комнаты, а на втором этаже пол сделан из стекла.

Конечно, такой дизайн привлекает к себе внимание и напоминает произведение современного искусства. Однако даже гости Юлии не чувствуют себя там комфортно и боятся быть где-то, кроме первого этажа. Хотя природа вокруг особняка и небольшая обсерватория помогают певице расслабляться и заниматься творчеством.