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Двадцать пять лет брака за спиной: Юрий Батурин заговорил о разводе

15 июля 2022 12:05
Двадцать пять лет брака за спиной: Юрий Батурин заговорил о разводе

Актер не стал скрывать правду от своих фанатов.

Юрий Батурин рассказал о кризисах, которые испытывал в отношениях со своей женой Ириной. Как оказалось, знаменитость не раз размышлял о разводе.

По словам актера, первые десять лет брака окружающие были уверены, что они лишь недавно стали мужем и женой, настолько сильны были их чувства. Супруги ощущали, что живут, как во время медового месяца. Однако со временем это чувство прошло, и влюбленные столкнулись с разными проблемами, которые несколько раз едва не привели к расставанию. Выяснилось, что сам Батурин пять раз думал о разводе.

«Да, бывает тяжело. У нас случались кризисы в отношениях», — рассказал артист.

При этом знаменитость, обсуждая свою личную жизнь с порталом Womanhit, признался, что не уверен в чувствах к своей избраннице. Знаменитость не может сказать наверняка, любит ли он свою жену, но точно знает, что не может без нее жить.

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Фото: Кадр из сериала "Хрустальное счастье"
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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