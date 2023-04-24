Двадцать лет американка жила ради успеха мужа: от ее реакции на измену волосы дыбом

Американский писатель Дэн Браун за короткий срок превратился из обычного учителя в звезду мирового масштаба. Именно он написал нашумевший роман «Код да Винчи», который лег в основу фильма с Томом Хэнксом. Своим успехом Дэн обязан жене, вклад которой он так и не смог оценить по достоинству.

Оказывается, идеи для сюжетов принадлежали супруге писателя Блайт Ньюлон. Больше 20 лет она делала все, чтобы романы Брауна стали бестселлерами. Она не только подавала идеи, но и собирала всю необходимую информацию, развивала сюжеты и продумывала каждую деталь. О том, что к его творчеству напрямую причастна жена, Дэн всегда умалчивал, и никогда не указывал Блайт как соавтора.

Ньюлон тем временем продолжала выполнять функции менеджера и пресс-секретаря супруга. Это длилось до тех пор, пока женщина не узнала, что муж неоднократно ей изменял. Четыре года назад она подала на развод и отсудила у нерадивого супруга львиную долю имущества, нажитого в браке. На этом Блайт не остановилась. Она подала еще один иск — женщина требовала выплату моральной компенсации. Ньюлон также обнародовала все неприглядные подробности их брака, где выставила Дэна никудышным человеком. Растоптанный Браун расценил это как изощренную месть с ее стороны.