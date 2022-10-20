Два знакомства и четыре свадьбы с одной женщиной: от Майкла из «Универа» такого не ждали

Арарат Кещян в КВН попал с легкой руки своего старшего брата Ашота. После того, как команда «Сборная РУДН» закончила выступления в Высшей лиге, ее участники стали строить карьеру на ТВ. Братья Кещян сначала занимались съемками телепередач и участвовали в юмористических ток-шоу. А в 2009 году Арарата пригласили во второй сезон сериала «Универ» на роль армянина Майкла. Его герой быстро полюбился зрителям и остался в ситкоме надолго.

Перемены происходили не только в карьере, но и в личной жизни актера. На родине в Адлере он был женат, но брак продержался всего три года. Со своей второй супругой Кещян знакомился дважды. Екатерина Шепета работала в кинокомпании, с которой сотрудничал актер. На одной из вечеринок они мило пообщались, но Арарат даже не запомнил случайную знакомую. Во второй раз Кещян уже намеренно подошел к привлекательной девушке, чтобы познакомиться.

Свадьбу пара сыграла четыре раза. В 2013 году они тихо расписались в окружении близких и улетели в Таиланд. На курорте Арарат и Екатерина отметили брак красивой церемонией на берегу. А по возвращении в Россию оказалось, что погулять на свадьбе пары хотят почти 60 человек. Кещян в интервью WomanHit признался, что решил не лишать друзей праздника и организовал торжества в Москве и Казахстане. Кроме того, спустя два с половиной года актер с женой еще и обвенчались.