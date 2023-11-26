Два знака зодиака ждет нищая и одинокая старость: печального финала все еще можно избежать

Ничего фатального в жизни нет и быть не может.

Бабушки часто приговаривали фразу «на планете написано», но значения ей не придавали. А оно есть. И сакральное. С точки зрения астрологии выражение легко объяснимо.

Всем людям уготована определенная судьба в соответствии со знаком зодиака. Кого-то ждет безоблачное счастье, а кого-то бедная и одинокая старость. Но жуткой участи можно избежать, если знать как.

Близнецы

У Близнецов часто есть за плечами большая семья, и они кладут «все яйца в одну корзину». То есть уверены: безбедная старость обеспечена, родственники помогут и в беде не оставят. Однако это не так. В силу слепых надежд Близнецы раз за разом упускают возможности, которые подбрасывает им жизнь. Выбирают «ленивую» и низкооплачиваемую работу и ждут чуда. Но чуда не случится, если не взять жизнь в свои руки и не поменять ее.

Овен

Овны знают все о зарабатывании денег. Их упорство не оставляет шанса на нищету и бедность. Одного они не учитывают — своего тотального неумения выбирать знакомства. А к закату жизни этот антинавык лишь усугубляется. Поэтому нет ничего удивительного, если Овен в старости гол и бос, а от былого благополучия не осталось и следа.