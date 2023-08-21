Два жутких слова: что сказала звезда «Пацанок» перед смертью

Близкие до сих пор не верят в ее уход.

Гибель звезды шоу «Новые пацанки» Юлии Платок стала шоком для всех ее поклонников. Общественность гадает, что же произошло в тот роковой день. А близкие Юлии сообщили, что незадолго до своей смерти она оставила странное послание.

Девушка выпала с 22-го этажа и скончалась на месте: врачи скорой, прибывшие через 15 минут, не успели ее спасти. Поначалу в смерть Юлии не верили ни ее фанаты, ни экс-участницы «Новых пацанок». Когда информацию подтвердила ее тетя, все поняли, что эта страшная новость не фейк.

Подруги Юлии пытаются выяснить, что же с ней произошло. Одна из них поделилась, что получила от нее странное и тревожное сообщение, состоящее всего из двух слов: «Я устала».

Юлия Платок, настоящая фамилия которой Михайлова, целиком выдумала свою историю, чтобы попасть в шоу. Девушка рассказывала об агрессии со стороны родителей и о других травмирующих эпизодах. Однако выяснилось, что ничего из этого не было правдой. Позже Юля признавалась, что сама поверила в собственную ложь.