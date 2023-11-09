Два сыночка и лапочка-дочка: как выглядят дети Мэрилин Керро, от которых отказались отцы

Мэрилин Керро исполнила свою главную мечту — стала многодетной мамой. Однако о полноценной семье говорить не приходится. Попытки построить крепкие отношения с мужчинами успехом не увенчались, и своих наследников эстонская ведьма растит одна.

Двух старших детей, сына и дочь, экстрасенс родила от Марка Александра Хансена. Возлюбленные состояли в браке, но сохранить его не сумели. Развод случился в 2020 году, после него у рыжей красавицы появился еще один ребенок.

Личность его отца медиум скрывает. Однако ясно одно — активного участия в воспитании крохи мужчина не принимает. Как бы там ни было, Керро полностью довольна тем, как складывается сегодня ее жизнь.

Звезда «Битвы экстрасенсов» получает истинное удовольствие от роли мамы. Она часто показывает Кайуса-Уильяма, Селин-Мари и Кайро, а снимки малышей неизменно собирают массу восторженных комментариев.