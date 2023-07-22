Два светловолосых ангела: фото «тайных» дочерей Жулина оказалось в Сети
Девочки растут настоящими красотками.
В личной жизни Александра Жулина прежде кипели нешуточные страсти. Спортсмен постоянно попадал в любовные треугольники и стал по-настоящему счастливым лишь в третьем браке.
Фигуристка Наталья Михайлова родила мужу двух прекрасных дочек. В январе 2013-го на свет появилась Екатерина, а весной 2020 года — Елена. Тренер предпочитает скрывать наследниц от широкой общественности, поэтому фотографии девочек — это большая редкость.
В социальных сетях спортсмена нашлось несколько снимков с его «тайными» наследницами, и эти кадры собрали массу восторженных комментариев. Поклонники восхищаются дочерьми Жулина. Девочки прекрасны словно два светловолосых ангела.
«Какие уже большие папины дочки», «Старшая красотка, на вас очень похожа», «У вас супердочки», «Какие красивые», — гласят комментарии под публикациями Жулина.