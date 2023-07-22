Два светловолосых ангела: фото «тайных» дочерей Жулина оказалось в Сети

В личной жизни Александра Жулина прежде кипели нешуточные страсти. Спортсмен постоянно попадал в любовные треугольники и стал по-настоящему счастливым лишь в третьем браке.

Фигуристка Наталья Михайлова родила мужу двух прекрасных дочек. В январе 2013-го на свет появилась Екатерина, а весной 2020 года — Елена. Тренер предпочитает скрывать наследниц от широкой общественности, поэтому фотографии девочек — это большая редкость.

В социальных сетях спортсмена нашлось несколько снимков с его «тайными» наследницами, и эти кадры собрали массу восторженных комментариев. Поклонники восхищаются дочерьми Жулина. Девочки прекрасны словно два светловолосых ангела.