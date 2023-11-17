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«Два сапога пара»: Королевой сочувствуют из-за происходящего с ее сыном

17 ноября 2023 10:30
«Два сапога пара»: Королевой сочувствуют из-за происходящего с ее сыном

Парень пошел по наклонной.

У Наташи Королевой один-единственный ребенок. Архипу Глушко 21 год. Молодой человек мечтает стать артистом: выступает вместе с мамой, участвует в различных телешоу. Нашел парень и свою вторую половинку. Ей стала танцовщица на пилоне, известная под псевдонимом Мелисса Фокс.

Барышня ходит в невестах звездного наследника с 2021 года. Пресса то и дело подозревает Мелиссу в беременности. Но в то же время многие считают, что стриптизерша негативно влияет на юношу. Публика подозревает парочку в маргинальном образе жизни. Зрители обратили внимание, что на одном из роликов у возлюбленных отсутствуют зубы.

«Как два гамадрила», «Два сапога пара», «Позорище. Деньги есть, а ума нет», «Королева, вставь сыну виниры», — едко прокомментировали видео пользователи Сети.

«Два сапога пара»: Королевой сочувствуют из-за происходящего с ее сыном
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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