«Два сапога пара»: Королевой сочувствуют из-за происходящего с ее сыном
Парень пошел по наклонной.
У Наташи Королевой один-единственный ребенок. Архипу Глушко 21 год. Молодой человек мечтает стать артистом: выступает вместе с мамой, участвует в различных телешоу. Нашел парень и свою вторую половинку. Ей стала танцовщица на пилоне, известная под псевдонимом Мелисса Фокс.
Барышня ходит в невестах звездного наследника с 2021 года. Пресса то и дело подозревает Мелиссу в беременности. Но в то же время многие считают, что стриптизерша негативно влияет на юношу. Публика подозревает парочку в маргинальном образе жизни. Зрители обратили внимание, что на одном из роликов у возлюбленных отсутствуют зубы.
«Как два гамадрила», «Два сапога пара», «Позорище. Деньги есть, а ума нет», «Королева, вставь сыну виниры», — едко прокомментировали видео пользователи Сети.