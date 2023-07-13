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Два разных человека: юного Александра Домогарова узнать можно с трудом

13 июля 2023 09:30
Два разных человека: юного Александра Домогарова узнать можно с трудом

Устоять перед таким красавцем невозможно.

Александр Домогаров обрел оглушительную популярность благодаря криминальному сериалу «Бандитский Петербург». И сегодня большинство поклонников помнят актера по роли журналиста Андрея Обнорского.

Свой карьерный путь Александр Юрьевич начал задолго до съемок в культовом сериале. Он снимался в кино еще в середине 80-х. Яркой ролью «раннего» Домогарова стал русский поэт Александр Сумароков в картине «Михайло Ломоносов». Актера здесь просто невозможно узнать: он был стройным красавцем с изящными чертами лица и пронзительным взглядом. Трудно поверить, что спустя много лет этот юноша станет обрюзгшим и неухоженным мужчиной.

Два разных человека: юного Александра Домогарова узнать можно с трудом

12 июля Александр Юрьевич отмечает 60-летие. Артист по-прежнему на плаву и остается востребованным в театре и в кино. Сегодня Домогаров готовится к роли Арбенина в постановке «Маскарад». Актер рассказал, что ему физически трудно работать над персонажем.

«Опять я иду по пути адовой муки, опять у меня руки-ноги не двигаются, опять не знаю, как говорить»,

— откровенно признался Александр Юрьевич.

Фото: кадр из фильма «Михайло Ломоносов» (1984-1986), GlobalLookPress
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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