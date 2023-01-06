Два разных человека: только самые внимательные узнают в этой брюнетке известную певицу

В те времена она была естественной.

Артистам часто приходится идти на кардинальные изменения, чтобы приобрести свой характерный и узнаваемый стиль. Сменить гардероб, сделать пластическую операцию или экстремально похудеть.

Сегодня певицу Ирину Аллегрову знают как эффектную блондинку, которая часто посещает хирургов и косметологов.

Но в юности исполнительница была совсем другой. Во внешности молодой Аллегровой были заметны ее восточные корни. Голову этой стройной девушки украшала копна темных волос естественного оттенка. Именно такой Ирина Аллегрова предстала на праздничном концерте «Советского телевидения». Тогда еще никто не подозревал, что утонченная красавица станет «Шальной императрицей».