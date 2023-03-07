Два разных человека: молодая жена Диброва ввела народ в ступор своим фото в 13-летнем возрасте

Супругу ведущего «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва Полина опубликовала архивный кадр, которым оправдалась перед подписчиками за операцию по увеличению груди.

В социальных сетях основательница женского сообщества «Клуб Дибровой» и обладательница титула «Миссис Россия-2017» выложила фото из школы, на котором ей 13 лет. На фото заметно, что рослая рыжеволосая девушка уже тогда обладала впечатляющими формами. Именно они послужили причиной для травли Дибровой. Однако позже она научилась принимать себя и превратила свой бюст в достоинство.

После третьих родов светская львица поправилась и решила худеть. На этом поприще она добилась впечатляющих результатов. Поклонники восторгаются внешним видом супруги телеведущего, который она гордо демонстрирует в купальниках разной степени открытости. Вместе с лишним весом исчезла и грудь 33-летней модели.

«И жизнь потеряла краски, я привыкла же с 13 лет. Ну что, мои любимые злопыхатели, скажете? Легко ли с таким расстаться и принять?» — обратилась к подписчикам знаменитость.

Вопрос был, судя по всему, риторическим, а бюст Полины Дибровой, которая моложе супруга на 30 лет, приобрел привычный для нее четвертый размер.