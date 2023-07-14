Два разных человека: глазам не поверите, увидев юного Данилу Козловского

Данила Козловский — один из немногих российских актеров, которые не только сумели прославится на всю страну, но и «засветились» за границей. На его счету не только главные роли в «Чернобыле» и «Легенде № 17», но и зарубежные сериалы «Викинги» и «МакМафия». Сегодня он считается одним из главных красавчиков российского кино, но так было не всегда.

Данила родился в семье актрисы Надежды Звенигородской и профессора Валерия Козловского. С детства он мечтал стать военным и даже поступил в морской кадетский корпус. Но когда Даниле было 14 лет, мама предложила ему попробовать свои силы в сериале «Простые истины». Подросток сыграл небольшую роль ученика шестого класса, но после нее не мог представить свою жизнь без кино.

В пухлом и круглощеком парне сложно узнать обаятельного стройного актера. Рядом с щуплыми одноклассниками Данила выглядит настоящим здоровяком. За прошедшие годы Козловский не только вырос, но и сильно похорошел, а пухлые щеки сошли с возрастом.