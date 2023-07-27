Два разных человека: глазам не поверите, увидев сбежавшую от политика Хадижу из «Клона»

Карла Диаз прославилась благодаря сериалу «Клон». Юная актриса сыграла жизнерадостную Хадижу, дочь Жади и Саида. Карла в одночасье стала мировой знаменитостью, ведь ее очаровательная героиня запала в душу многим зрителям.

Жизнь 32-летней Диаз не стоит на месте. Недавно актриса хвасталась обручальным кольцом, подаренным ее возлюбленным Фелипе Бекари. Бойфренд Карлы — известный в Бразилии депутат и зоозащитник. Однако фанаты актрисы недолго радовались за молодых, ведь выяснилось, что Фелипе является преступником. Бекари обвинили в растрате средств, которые были пожертвованы на помощь животным. Именно на эти деньги депутат и купил дорогое украшение для невесты.

Вся эта шумиха плохо повлияла на отношения Карлы и Фелипе. Звезда «Клона» объявила о расставании с женихом, но не стала вдаваться в подробности. Свобода пошла Диаз на пользу. После разрыва с Бекари она заметно преобразилась: актриса может похвастаться роскошными волосами, красивой кожей и очаровательной улыбкой.

Поклонники отмечают, что она становится копией Жади, своей экранной матери. А от той задорной девочки из «Клона» уже ничего не осталось.