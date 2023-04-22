Два разных человека: глазам не поверите, увидев Ивлееву до того, как она стала известной

Настя Ивлеева — успешная телеведущая, блогер и актриса. Прежде чем покорить социальные сети и телевидение, знаменитость трудилась в одном из элитных заведений Санкт-Петербурга. Неожиданно для фанатов звезда вспомнила о том времени.

В личном микроблоге бывшая жена Элджея опубликовала архивные фотографии, датированные 2011 и 2012 годами. В подписи к кадрам блогер уточнила, что тогда имела возможность видеть всех звезд Москвы. Но она не могла даже представить, что когда-то большая часть из этих селебрити придет на ее шоу.

Поклонников же удивило вовсе не то, как взлетела карьера Ивлеевой. Фолловеры обсудили внешность Насти, отметив, что она и девушка со снимков — это два разных человека. Одни выразили сожаление из-за того, что знаменитость перекрасилась в блондинку, а другие посмеялись над ее стилем и былой любовью к начесу.