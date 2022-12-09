Два разных человека: Алсу повторила культовый образ из нулевых (фото)

Алсу обрела всероссийскую известность после выхода песни «Зимний сон». Тогда начинающей певице было всего 15 лет: в клипе на композицию она предстала в образе набоковской Лолиты.

С тех прошло много лет, звезда давно повзрослела, вышла замуж и стала матерью троих детей. Изменились и ее хиты, но «Зимний сон» по-прежнему остается главным из них. Дошло до того, что исполнительница повторила культовый образ из нулевых. В социальных сетях она опубликовала фотографии, на которых вновь перевоплотилась в юную героиню.

«Прошла кастинг на роль певицы Алсу из „Зимнего сна“ для фильма „Самоирония судьбы“. Говорят, очень похожа на оригинал 99-го», — заметила в подписи к публикации артистка.

Вот только интернет-пользователи поспешили не согласиться со знаменитостью. В комментариях многие написали, что Алсу из ее знаменитого клипа и Алсу сегодня — это два разных человека.