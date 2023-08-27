Два разных человека: ахнете, как изменился Корчевников из-за болезни

Борис Корчевников начал свою карьеру еще в юности. В сериале «Кадетство» он исполнил роль суворовца Ильи Синицина, а после перешел на телевидение. Знаменитость добивался все большего успеха, но серьезный диагноз разделил его жизнь на две части.

Так, несколько лет назад у артиста была обнаружена доброкачественная опухоль в мозгу, которая затронула слуховой нерв. Корчевников успешно перенес операцию, но после начал постепенно терять слух. По данным СМИ, звезда экрана уже практически ничего не слышит и работать может только с помощью специального наушника и телесуфлера.

Сам Корчевников старается не акцентировать внимание на своем состоянии. Однако по недавним снимкам заметно, как сильно изменился артист. За прошедшие годы он стал совершенно другим человеком. Корчевников набрал лишний вес, выглядит весьма болезненно и значительно старше своих лет.