Два по цене одного: всплыла правда о заработках Баскова

Николай Басков остается одним из главных исполнителей страны. Артист давно не радовал публику новыми хитами, зато звезда на слуху благодаря многочисленных телепрограммам. В преддверии новогодних праздников певец готовится к корпоративам: «Оливье» и «Иронию судьбы» придется оставить на потом.

Табриз Шахиди, занимающийся организацией концертов знаменитостей, рассказал о закулисных подробностях. Оказывается, Басков получает солидные суммы за выступления. Правда, певец стремится во что бы то ни стало увеличить свои заработки. Исполнитель хита «Я буду руки твои целовать» предлагает потенциальным заказчикам и спеть, и вечер провести.

Концерт Николая Баскова стоит порядка 3,5 млн рублей. «Два в одном» можно приобрести со скидкой и отдать за это сумму в 5 млн. За эти деньги певец порадует своими композициями и рассмешит толпу, рассказал Шахиди изданию «Вечерняя Москва».