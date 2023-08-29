Два ножа в спину: к Кудрявцевой на исповедь больше не придет известная актриса

Совсем недавно стало известно, что на проекте «Звезды сошлись» произошла замена. Вместо Иосифа Пригожина ведущим шоу станет скандально известный Тимур Еремеев, который называет себя внебрачным сыном Спартака Мишулина.

Эта новость явно не понравится дочери народного артиста Карине Мишулиной. Она не поддерживает отношения с Тимуром, которого не признает своим братом. К слову, актриса и раньше не была в восторге от проектов, которые ведет Лера Кудрявцева. После «Секрета на миллион» Мишулина жаловалась, что ее оболгали в эфире, воспользовавшись ей и ее дочерью.

Организаторы шоу не сообщили Карине, что на интервью придет ее муж. Его появление стало неприятной неожиданностью для Мишулиной и ее дочери Кристины. Все выглядело так, будто Карина мешает наследнице видеться с отцом, хотя, со слов актрисы, это не так.

Новость о том, что Еремеев станет ведущим «Звезды сошлись», навсегда отвернет Мишулину от Кудрявцевой. Карина считает Тимура самозванцем и отказывается признавать его братом. Несмотря на то, что ДНК-тест подтвердил родство Еремеева с Мишулиным, позиция актрисы остается неизменной.