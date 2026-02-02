Оповещения от Киноафиши
Два новых исторических сериала с Иваном Колесниковым, которые я точно буду смотреть

Два новых исторических сериала с Иваном Колесниковым, которые я точно буду смотреть

2 февраля 2026 22:37
«Околоточный»

Оба проекта выходят в 2026 году и показывают Колесникова в ролях, где он особенно ярко может раскрыть свой актёрский талант.

Я давно заметила: когда Иван Колесников заходит на территорию исторических сериалов, результат почти всегда цепляет. В 2026-м у него сразу два таких проекта — и оба я оставила в закладках без раздумий.

«Околоточный»

Действие сериала разворачивается в дореволюционной России. Главный герой — околоточный надзиратель, человек между улицей и властью, вынужденный разбираться с преступлениями, доносами и человеческой бедой в эпоху, где закон часто зависит от статуса.

Колесников играет не кабинетного чиновника, а живого участника событий, который ежедневно сталкивается с реальностью имперского города. Мне здесь интересен именно ракурс — история без парадных фасадов.

«Околоточный»

«Потемкин»

В этом проекте Колесников примеряет образ одного из самых влиятельных людей XVIII века — князя Григория Потемкина.

Сериал заявлен как масштабная историческая драма о власти, амбициях и придворных интригах. Здесь важен не только размах эпохи, но и характер героя — сложный, противоречивый, далекий от версии из учебников. Такие роли Колесникову особенно удаются.

Фото: Кадры из сериала «Околоточный»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
