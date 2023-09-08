Два года в тюрьме не прошли бесследно: Дашко из «Дома-2» уже не та яркая блондинка

Анастасия Дашко могла остаться звездой, если бы не пошла по наклонной. Блондинка была одной из самых ярких участниц «Дома-2», но после ухода с проекта ее жизнь кардинально изменилась.

Поклонники испытали шок, узнав, что их любимица угодила за решетку. Знаменитость осудили за мошенничество и приговорили к двум годам лишения свободы. После того как Дашко вышла на свободу, фанаты надеялись увидеть ее в соцсетях. Но там она появляться не спешила.

Долгое время народу оставалось только гадать, как выглядит и чем живет подруга Алены Водонаевой. Правда об этом вышла наружу неожиданным образом. Анастасия заявила о себе, когда пришла на программу «Перезагрузка».

Время, проведенное в тюрьме, бесследно не прошло. Зрители отметили, что девушка, успевшая выйти замуж и стать матерью двоих сыновей, сильно поправилась. Сегодня экс-участница скандальной телестройки проживает в Екатеринбурге, где владеет бизнесом по грузоперевозкам.