Два эти фильма идут в мировом прокате ноздря в ноздрю и уже собрали более полумиллиона долларов: сложно себе представить такие цифры и рейтинги

В кинотеатрах жарко не только из-за погоды — два крупных релиза продолжают бороться за зрительское внимание и, похоже, собираются установить новые рекорды. Речь идёт о спортивной драме «Формула-1» с Брэдом Питтом и фантастическом приключении «Мир Юрского периода: Возрождение», где в главной роли блистает Скарлетт Йоханссон.

«Формула-1» мчится к полумиллиарду

Режиссёр Джозеф Косински, известный по «Топ Гану: Мэверик», вновь оказался в центре кассового триумфа. Его «Формула-1» уже на четвёртом уикенде проката прибавила 29,5 миллиона долларов и довела общую сумму сборов до внушительных 460,8 миллиона. Особенно хорошо фильм держится на международных экранах — в 78 странах он показывает стабильную динамику, а кое-где даже рост.

В Южной Корее сборы выросли на 28%, в Тайване — на 5%, а в Великобритании — на 2%. Китай, несмотря на снижение в 37%, остаётся главным локомотивом с результатом в 45,5 миллиона долларов. Публика явно неравнодушна и к формату IMAX — на нём фильм уже заработал 79 миллионов. Интерес аудитории не ослабевает, и, по слухам, студия Apple уже задумывается о продолжении.

Динозавры не сдают позиции

Пока «Формула-1» уверенно набирает обороты, «Мир Юрского периода: Возрождение» уже пересёк отметку в 600 миллионов долларов. Картина Гарета Эдвардса, в которой Скарлетт Йоханссон играет главную роль, за третий уикенд принесла 648 миллионов. Это шестой фильм франшизы, достигший таких высот, и четвёртый по сборам в 2025 году.

Особую любовь зрителей фильм снискал в Китае — 71,8 миллиона долларов кассы и статус самого успешного голливудского проекта года. Великобритания, Мексика, Германия и Франция тоже не отстают. А впереди ещё премьера в Японии — там фильм стартует только в августе.

Международный успех неоспорим: за один уикенд лента собрала 40,3 миллиона в 82 странах, и сейчас её суммарные зарубежные сборы достигают 371,8 миллиона. По динамике «Возрождение» идёт вровень с предыдущими частями франшизы и даже подбирается к показателям «Топ Гана».

Кажется, борьба этих двух гигантов только начинается — и за ней определённо стоит следить.

А здесь мы писали про двух актрис, которыми восхищается Брэд Питт.