Два богатыря: сыновья Бобрикова из «Диверсанта» растут копиями отца

Ни один из мальчиков не смог «удержать» Плетнева в семье.

Режиссер и актер Кирилл Плетнев, наиболее известный по роли Бобрикова из «Диверсанта», выложил фотографии в Сеть, на которых запечатлен вместе с сыновьями. Все его мальчики появились на свет от разных матерей.

Первый сын Георгий родился в 2007 году от юристки Анны Голиковой, второй появился на свет в 2011 году от актрисы Лидии Милюзиной, а третий - в 2015 году от Нино Нинидзе. Еще в 2019 году СМИ писали, что пара рассталась.

В разговоре с журналистами актер признался, что старается видеться со всеми сыновьями как можно чаще. При этом мальчики, по его словам, очень дружные и хорошо ладят друг с другом.

А вот про взаимоотношения с бывшими женами артист решил умолчать. Совсем недавно он вместе с Георгием, Федором и Александром побывал на премьере комедии «Иван Семенов. Большой поход». В комментариях пользователи отметили, что дети очень похожи на артиста.